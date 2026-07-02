Este jueves continúa la actividad del Mundial 2026 con la penúltima jornada de dieciseisavos de final, donde destacan los cruces de Portugal contra Croacia y España contra Austria, para finalmente cerrar el día con el Suiza vs Argelia.

Cada vez hay menos países en competencia para ganar la Copa del Mundo y algunos ya tienen asegurado su lugar en octavos de final, incluidos México, Estados Unidos y Canadá, los tres anfitriones.

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En esta ronda de dieciseisavos de final han habido sorpresas y clasificaciones agónicas como el triunfo por penales de Paraguay sobre Alemania, la remontada de Bélgica sobre Senegal, el sufrido triunfo de Brasil contra Japón y los penales entre Marruecos y Países Bajos en Monterrey.

Aunque todavía faltan los partidos del viernes para concluir la fase de dieciseisavos de final, ya hay algunos cruces de octavos de final definidos, a continuación te mostramos cuáles son.

ASÍ VAN LOS OCTAVOS DE FINAL DEL MUNDIAL 2026

Paraguay vs Francia

Canadá vs Marruecos

Estados Unidos vs Bélgica

Brasil vs Noruega

México vs Inglaterra