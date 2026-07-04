En este Mundial, Gilberto Mora ha enamorado con sus actuaciones a millones de mexicanos. El jugador de 17 años de edad ya figuraba en el mapa como una gran promesa, pero hoy, es una realidad.

Lo que llama mucho la atención es que a su corta edad, brilla en escenarios de alta exigencia, mientras muchos chicos de su edad, están cursando la preparatoria.

Ahora, una de las dudas que más rodeaba al mexicano fuera de las canchas, se ha dado conocer, y es la escuela en la que estudia el jugador de los Xolos de Tijuana.

Gilberto Mora fue ovacionado en el estadio Ciudad de México Foto: Imago7

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¿Dónde estudia Gilberto Mora?

A través de una publicación de Instagram, el Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank, ubicado en Tijuana, Baja California, felicitó a Mora por sus actuaciones en el Mundial.

A dicha escuela, Gilberto acudiría un promedio de tres horas diarias después de sus entrenamientos con el club fronterizo.

Como dato curioso, esta escuela donde estudia Mora es trilingüe, es decir, imparten clases en español, inglés y alemán. Por lo que se puede entender como es que el futbolista juvenil ofrece conferencias en inglés de vez en cuando.