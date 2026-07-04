Canadá vs Marruecos: EN VIVO - Juego ONLINE - Octavos de final del Mundial 2026

Amigos deDe10 Sports, llevaremos las acciones del minuto por minuto del partido entre Canadá y Marruecos, correspondiente a los Octavos de final del Mundial 2026, que se llevará a cabo en el Estadio de Houston en punto de las 11:00 horas.

Lee también México vs Inglaterra: Así fue la llegada de la selección inglesa a su hotel de concentración

Canadá vs Marruecos en vivo hoy