Amigos de, llevaremos las acciones del minuto por minuto del partido entre Canadá y Marruecos, correspondiente a los Octavos de final del Mundial 2026, que se llevará a cabo en el Estadio de Houston en punto de las 11:00 horas.

Lee también

Canadá vs Marruecos en vivo hoy

Canadá vs Marruecos: EN VIVO - Juego ONLINE - Octavos de final del Mundial 2026

Canadá vs Marruecos: EN VIVO - Juego ONLINE - Octavos de final del Mundial 2026

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Mundial 2026: ¿Cómo se jugarán los octavos de final de la Copa del Mundo?

Actualidad Mundialista

Mundial 2026: ¿Cómo se jugarán los octavos de final de la Copa del Mundo?
México vs Inglaterra: Así fue la llegada de la selección inglesa a su hotel de concentración

Actualidad Mundialista

México vs Inglaterra: Así fue la llegada de la selección inglesa a su hotel de concentración