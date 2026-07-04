Los Octavos de final del Mundial 2026 se inauguran hoy con uno de los cruces más interesantes de la ronda. Francia, una de las grandes favoritas para levantar el trofeo, se enfrenta a una Paraguay que ya sorprendió al eliminar a Alemania y ahora buscará dar otro golpe sobre la mesa.

Los franceses legan con paso perfecto y mostrando uno de los ataques más poderosos del certamen. Dirigidos por Didier Deschamps han superado con autoridad cada uno de sus compromisos y son candidatos naturales para instalarse entre los ocho mejores.

Selección de Francia en festejo, tras avanzar a los Octavos de Final de la Copa del Mundo de 2026 - Foto: AP

Sin embargo, el técnico francés advirtió que no pueden confiarse, pues espera un partido muy complicado ante los guaraníes en el estadio de Filadelfia.

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Por su parte, Paraguay se ha convertido en una de las revelaciones del torneo. Después de avanzar como uno de los mejores terceros de la fase de grupos, dio la gran sorpresa al eliminar a Alemania en tanda de penaltis.

Ahora, el equipo dirigido por Gustavo Alfaro intentará volver a apoyarse en su orden defensivo para frenar a una de las selecciones más poderosas del campeonato.

Matías Galarza celebra con la selección de Paraguay su gol ante Turquía en la Fase de Grupos del Mundial de 2026 - Foto: AP

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