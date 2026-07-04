Se vive la mejor etapa de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026. Las selecciones no tiene margen de error, porque un desliz, los deja fuera.

Este sábado 4 de julio, se juegan las primeras llaves de Octavos de final del torneo, con dos partidos en la cartelera que prometen goles , y muchas emociones.

El primero, en punto de las 11:00 horas, tiempo del Centro de México, será la anfitriona Canadá, contra su similar de Marruecos, en el estadio de Houston.

Selección de Canadá festeja su pase a los Octavos de Final del Mundial de 2026 - Foto: AP

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Los canadienses llegan luego de haber derrotado a Sudáfrica en 16avos de final (1-0), con un gol de último minuto de Stephen Eustaquio al 92'.

Por su parte, Marruecos echó a Países Bajos en una dramática tanda de penaltis tras haber empatado a un gol en el tiempo reglamentario.

Marruecos pide respeto al eliminar a Países Bajos del Mundial 2026 / Foto: Diego Simón Sánchez-EL UNIVERSAL

El segundo duelo verá a una de las máximas candidatas a llevarse el trofeo, Francia, jugar ante Paraguay en el estadio de Filadelfia, en punto de las 15:00 horas.

Los guaranís se colaron a Octavos luego de sorprender a millones y eliminar a Alemania, en una tanda de penaltis tras un 1-1 en los 0 minutos.

Del otro lado, los franceses no sufrieron para avanzar, con un triunfo cómodo 3-0 ante Suecia, con Kylian Mbappé encendido como su máxima figura.

Kylian Mbappe en festejo de gol con la selección de Francia, durante los 16vos de Final de la Copa del Mundo de 2026 - Foto: AP

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