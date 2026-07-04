Se vive la mejor etapa de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026. Las selecciones no tiene margen de error, porque un desliz, los deja fuera.
Este sábado 4 de julio, se juegan las primeras llaves de Octavos de final del torneo, con dos partidos en la cartelera que prometen goles , y muchas emociones.
El primero, en punto de las 11:00 horas, tiempo del Centro de México, será la anfitriona Canadá, contra su similar de Marruecos, en el estadio de Houston.
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Los canadienses llegan luego de haber derrotado a Sudáfrica en 16avos de final (1-0), con un gol de último minuto de Stephen Eustaquio al 92'.
Por su parte, Marruecos echó a Países Bajos en una dramática tanda de penaltis tras haber empatado a un gol en el tiempo reglamentario.
El segundo duelo verá a una de las máximas candidatas a llevarse el trofeo, Francia, jugar ante Paraguay en el estadio de Filadelfia, en punto de las 15:00 horas.
Los guaranís se colaron a Octavos luego de sorprender a millones y eliminar a Alemania, en una tanda de penaltis tras un 1-1 en los 0 minutos.
Del otro lado, los franceses no sufrieron para avanzar, con un triunfo cómodo 3-0 ante Suecia, con Kylian Mbappé encendido como su máxima figura.
¿Dónde ver los partidos del Mundial de hoy?
- Canadá vs Marruecos: Plan mundialista de VIX
- Paraguay vs Francia: Canal 5, Azteca 7, TUDN y el plan mundialista de VIX.