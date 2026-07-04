La expectativa por el duelo entre México e Inglaterra ya supera las fronteras del futbol y alcanza otros escenarios deportivos.

A unas horas del compromiso por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, los 49ers de San Francisco sorprendieron con una publicación en redes sociales para expresar su respaldo a la Selección Mexicana.

Lee también 'Vasco' Aguirre ya tiene definida su estrategia para anular a Harry Kane en el México vs Inglaterra

La franquicia de la NFL utilizó sus cuentas oficiales en español de X e Instagram para compartir un mensaje que mezcló humor y apoyo hacia el equipo dirigido por Javier Aguirre.

La publicación apareció en medio del ambiente de ilusión que vive el país por el gran momento de la Selección Nacional.

¿Cómo fue la publicación compartida por los 49ers de San Francisco en apoyo a la Selección Mexicana?

"Ningún afternoon ni ningún hello. Este fin puro español", escribió el conjunto californiano junto a una imagen que reforzó su postura de cara al encuentro frente a Inglaterra.

"Por motivo del partido más importante en la historia moderna de la Selección Nacional Mexicana, solicitamos atentamente que durante este fin de semana se nos llame "Los cuarenta y nueves de San Francisco". Ya falta menos", se lee en la imagen.

Ningún afternoon ni ningún hello. Este fin puro español 🇲🇽 #FTTB pic.twitter.com/SNBkviEbTs — 49ers en Español (@49ersESP) July 4, 2026

México afrontará uno de los desafíos más importantes de su historia reciente, luego deenlazar cuatro victorias consecutivas sin recibir gol y alcanzar los cuartos de final de la Copa del Mundo.

El rival será una Inglaterra que sufrió más de lo esperado para eliminar a Congo y que encontró la clasificación gracias a un doblete de Harry Kane.

Con el respaldo de millones de aficionados y hasta de una franquicia de la NFL, la Selección Mexicana intentará escribir una nueva página en su historia ante uno de los favoritos al título.