Las diferencias entre México e Inglaterra no son sólo culturales ni en el estilo de juego. De acuerdo con Transfermarkt, la plantilla de la selección inglesa está tasada en mil 760 millones de dólares, mientras que la azteca tiene un valor de 218 millones. En el ranking de la FIFA, los Tres Leones ocupan el cuarto lugar, mientras el Tri está en el décimo escalón.

Sin embargo, Santiago Giménez no se achica ante el próximo rival de México en octavos de final de la Copa del Mundo.

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Después de eliminar a Ecuador, al ser cuestionado si prefería enfrentar a la República Democrática del Congo o a Inglaterra, el delantero del AC Milan aseguró que “para ser campeones del mundo hay que ganarle al que sea y estamos enfocados en eso. Primero Dios podemos jugar en casa y eso es un plus”.

En el torneo de naciones más importante no existen los atajos ni rivales sencillos. Las sorpresas de esta Copa del Mundo como Cabo Verde, son la prueba. México ya superó al segundo lugar de las Eliminatorias de CONMEBOL y ahora enfrentará al país que fue dos veces subcampeón de la Eurocopa en las últimas dos ediciones.

Con esa convicción, los dirigidos por Javier Aguirre enfrentan uno de los partidos más importantes de su historia. El Tri estaba obligado a jugar todos los partidos posibles en el Coloso de Santa Úrsula y cumplió. Ahora le toca lograr la hazaña de superar a una selección candidata al título y avanzar a cuartos de final. Para eso, el estadio Ciudad de México deberá pesar una vez más.

“Se siente increíble, es una sensación única, Dios me está dejando vivir un sueño y se lo agradezco mucho, pero hay que mantenernos humildes porque nos falta mucho todavía. Vamos paso a paso, con nuestra gente vamos a intentarlo de nuevo y salir con la misma confianza”, agregó.