La Casa Blanca defendió la intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para solicitar al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, la suspensión de la sanción impuesta al delantero Folarin Balogun durante el Mundial.

La decisión, que provocó fuertes cuestionamientos dentro del mundo del futbol, fue presentada por el gobierno estadounidense como una acción necesaria para proteger la justicia deportiva.

Andrew Giuliani, director del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial, rechazó que la llamada presidencial represente un precedente peligroso o una intromisión indebida en las decisiones de la FIFA. Durante una conferencia de prensa sostuvo que el gobierno tiene la responsabilidad de actuar cuando considera que existe una posible irregularidad.

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"Esto no sienta un precedente en cuanto a que Estados Unidos examine lo que podría ser una gestión fraudulenta en un terreno de juego", explicó Giuliani, quien comparó el caso con intervenciones de autoridades estadounidenses relacionadas con investigaciones en la MLB y la NBA.

La controversia surgió después de que el árbitro brasileño Raphael Claus expulsó a Balogun en el duelo de dieciseisavos de final entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina. La tarjeta roja implicó una suspensión automática para el siguiente compromiso frente a Bélgica.

De acuerdo con Giuliani, tras la expulsión, Trump analizó el caso junto con el propio funcionario y el secretario de Comercio, Howard Lutnick, antes de decidir una llamada directa a Infantino. Al día siguiente, el Comité Disciplinario de la FIFA anunció la suspensión del castigo con fundamento en el artículo 27 del Código Disciplinario, una resolución poco habitual que despertó protestas entre diversas federaciones y confederaciones.

Giuliani aseguró que la administración estadounidense busca garantizar condiciones de igualdad en el torneo, especialmente después de la inversión pública destinada a la organización del Mundial.

"Queremos garantizar que los estadounidenses, especialmente si tenemos en cuenta todos los fondos federales invertidos y los años de preparación dedicados a esto (el Mundial) desde 2018, tengan la seguridad de que, al menos, la competición se desarrolló de forma justa en el terreno de juego", argumentó.

¿Se toman en serio el 'juego limpio'?

Giuliani afirmó que Estados Unidos se toma "muy en serio el juego limpio" y "la igualdad de condiciones" y aseguró que el presidente estadounidense "se lo toma muy en serio, ya sea en el campo de juego o en las urnas".

El funcionario agregó: "Y así lo hicimos: logramos que se anulara esa tarjeta roja, que nunca debió haberse mostrado. Mantenemos nuestra postura sobre las medidas que tomamos", antes de concluir que la Casa Blanca considera que "se logró lo correcto".