La selección de Inglaterra recibió una noticia alentadora después de la lesión que sufrió Jordan Henderson durante el Mundial 2026.

El veterano mediocampista fue operado con éxito en Kansas City tras la fractura del brazo izquierdo que padeció en las celebraciones posteriores al triunfo de su equipo por 3-2 sobre México en los octavos de final.

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El futbolista ingresó al terreno de juego tras el silbatazo final para compartir la clasificación con la afición inglesa.

En ese momento tropezó con una valla publicitaria mientras intentaba regresar a la cancha, cayó sobre el brazo izquierdo y sufrió una fractura en el radio.

El jugador abandonó el estadio en camilla y con apoyo de oxígeno para recibir atención médica inmediata.

Horas después de la intervención quirúrgica, el propio Henderson compartió un mensaje en redes sociales para informar sobre su estado de salud y agradecer el apoyo recibido.

¿Cómo fue el mensaje compartido por el jugador de la selección de Inglaterra?

"¡Operación realizada! ¡A prepararse para el gran partido del sábado!, Muchas gracias a todo el personal que me atendió en el Instituto Ortopédico de Kansas City. En especial a los tres cirujanos que realizaron la operación", escribió.

A sus 36 años, Henderson vive su cuarta Copa del Mundo, un registro que ningún otro futbolista inglés ha alcanzado. Su convocatoria generó debate antes del torneo debido a su edad, aunque su experiencia resultó valiosa dentro del grupo dirigido por Thomas Tuchel.

Pese a quedar descartado para el resto del certamen, el mediocampista permanecerá con la concentración inglesa en Kansas City para respaldar al plantel durante la fase decisiva del Mundial.