La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que evalúa ver en Palacio Nacional el partido de México contra Corea, con su esposo José María Tarriba este jueves 18 de junio a las 19:00 horas.

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En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que depende del trabajo que tenga.

“Vamos a ver cómo está el trabajo aquí, a lo mejor lo veo aquí mismo, a lo mejor jalo a mi esposo para que lo vea”, dijo la Presidenta.

Para el partido de México contra República Checa el próximo 24 de junio, día de su cumpleaños, Claudia Sheinbaum apuntó que podría salir a verlo.

Destacó el decreto que se publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que señala home office y suspensión de clases en la Ciudad de México y Guadalajara “para evitar que haya mucho congestionamiento” por los partidos del Mundial.