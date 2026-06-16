La cuenta regresiva llegó a su tramo final para Carlos Gómez. El atacante colombiano atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera después de recibir la confianza del técnico Néstor Lorenzo para formar parte de la lista de 26 jugadores de la selección Colombia que disputan el Mundial de 2026.

El futbolista del Vasco da Gama afronta la competencia con ilusión y altas expectativas. A unas horas del debut de Colombia frente a Uzbekistán, el jugador dejó claro que sus metas no se limitan a participar, sino a pelear por el trofeo más importante del planeta.

“El sueño mío es llegar a la Final y quedar campeón con mi país, sería un orgullo enorme para cada uno de nosotros”, dijo Carlos Gómez.

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Carlos Gómez sueña con la gloria en la Copa del Mundo - Foto: Carlos Mejía | EL UNIVERSAL

El atacante no escondió la emoción que representa disputar la Copa del Mundo. Además, destacó el ambiente de concentración que existe dentro del plantel colombiano antes de su presentación mundialista.

“Muy contento de vivir este sueño que se hará realidad gracias Dios, ya quiero que sea mañana, el grupo está muy concentrado en el partido, sabemos que tenemos que hacer las cosas de la mejor manera si queremos llegar a la Final”, señaló el jugador del Vasco da Gama.

El debut colombiano tendrá un ingrediente especial para el cafetalero, pues el partido se jugará en el histórico estadio Ciudad de México, inmueble que durante décadas se conoció como Estadio Azteca y que presume un lugar privilegiado dentro de la historia de las Copas del Mundo.

“Siempre es una alegría inmensa para uno como jugador estar en estos escenarios que todo el mundo está al pendiente de un partido como esté en un Mundial y personalmente muy contento y agradecido con Dios por esta oportunidad”.

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Carlos Gómez sueña con la gloria en la Copa del Mundo - Foto: Carlos Mejía | EL UNIVERSAL

Respecto al rival, Gómez reconoció las fortalezas de Uzbekistán y pidió máxima concentración para evitar sorpresas en el estreno colombiano.

“Es un equipo que juega mucho a la transición, en muy bueno, pero independientemente de todo tenemos que estar concentrados durante todo el partidfo porque si no vamos a tener problemas, obviamente confiamos en el trabajo que venimos haciendo”, señaló.

Finalmente, el jugador agradeció el respaldo de la afición colombiana en la Ciudad de México. “Que nos sigan apoyando, sabemos que estamos en un Mundial y vamos a hacer las cosas de la mejor manera para que todos estén contentos”, dijo.