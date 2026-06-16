La Selección de Inglaterra debutará, este miércoles 17 de junio, en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026. Los Tres Leones se enfrentarán a Croacia, sobre la cancha del estadio Dallas, en duelo correspondiente al Grupo L, donde también están Ghana y Panamá.

La escuadra de Thomas Tuchel es de uno de los más poderosos, en cuanto a plantilla se refiere, en este Mundial, por lo que las expectativas que generan son bastante altas.

Sin embargo, para su presentación no contará con un uno de sus futbolistas, debido a una lesión que provocó que se perdiera todo el torneo veraniego. A través de sus redes sociales, el Equipo de la Rosa anunció una sensible baja de cara a su compromiso contra los croatas en Arlington.

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“Tino Livramento se ha retirado de la plantilla de los Tres Leones debido a una lesión. Estamos destrozados por ti, Tino, y te deseamos una pronta recuperación”, publicó.

Por su parte, el Newcastle United, club al que pertenece Valentino, profundizó un poco más en la gravedad de su problema muscular.

“El jugador de 23 años sufrió una leve lesión en la pantorrilla durante el entrenamiento con los Three Lions el domingo por la tarde. Una posterior resonancia y evaluación médica el lunes, lamentablemente, confirmaron que no podrá participar más en el torneo”, reveló.

Además, señaló que “continuará su rehabilitación con el equipo médico de los Magpies”, es decir, abandonará la concentración de Inglaterra para recuperarse.

El director técnico alemán eligió a Trevoh Chalobah, del Chelsea, para sustituir al lateral derecho, quien estaba por vivir su primera experiencia en un Mundial.

Este martes, Inglaterra viajará a Texas, luego de su entrenamiento matutino, para ofrecer una conferencia de prensa con Thomas Tuchel y Harry Kane de cara a su debut en Norteamérica 2026.