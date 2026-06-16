La fiebre del Mundial 2026 continúa con su primera jornada, y hoy, martes 16 de junio, debutan ocho selecciones más, correspondientes a los grupos I y J.

El primer partido verá a Francia, una de las principales candidatas al título, enfrentar a Senegal, en punto de las 13:00 horas, tiempo del centro de la cuidad de México, en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

Selección de Francia en entrenamiento, rumbo al Mundial de 2026 - Foto: AFP

Después, a las 4:00 pm, Irak y Noruega se verán las caras en el estadio de Boston. Los vikingos se perfilan a ser 'el caballo negro' del certamen, y querrán empezar con el pie derecho.

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Para continuar un día lleno de futbol, los vigentes campeones, Argentina, se medirá a Argelia en el estadio de Kansas City, a las 19:00 horas.

Messi celebra tras anotar el segundo gol de Argentina en el duelo amistoso ante Zambia. FOTO: AP

Y para cerrar, Austria buscará el triunfo ante Jordania en el estadio de San Francisco, en California. El partido está pactado para dar inicio a las 10:00 pm.

¿Dónde ver los partidos del Mundial hoy?

El único partido que se podrá disfrutar por televisión abierta será el de Argentina y Senegal, mientras que los otros tres, por el plan mundialista de la plataforma de streaming, VIX:

Francia vs Senegal: Pase mundialista de VIX

Irak vs Noruega: Pase mundialista de VIX

Argentina vs Argelia: Canal 5, Azteca 7 y VIX.

Austria vs Jordania: Pase mundialista de VIX