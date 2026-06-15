En uno de los partidos con más morbo de esta Copa del Mundo, el futbol se impuso a la tensión política gracias al espectáculo de Irán y Nueva Zelanda, que firmaron un vibrante empate (2-2) en Los Ángeles.

El camino de Irán previo a su debut en la Copa del Mundo incluyó visas negadas (otras fueron demoradas), el cambio de sede de campamento -Tijuana los recibió con brazos abiertos- e incluso se puso en duda su participación en el torneo; sin embargo, con orgullo y con amor por su bandera por delante, los Leones Persas fueron protagonistas de uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos del Mundial.

Con nada más que un balón en los pies, dieron su propia batalla en el campo de juego para representar a su país.

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Los ‘All Blacks’ abrieron el marcador gracias a Elijah Just (6’) quien le hizo vivir un infierno a la defensa iraní junto a Chris Wood, ambos partícipes en las anotaciones neozelandesas. Ramin Rezaeian (31’), la figura de Irán en el partido, igualó el encuentro. Los asiáticos pudieron terminar la primera parte con ventaja, pero el cabezazo de Ali Nemati fue anulado por fuera de lugar.

Just (54’) anotó su doblete gracias a una excelente transición ofensiva y una floja defensa iraní. Los dirigidos por Darren Bazeley soñaban con su primera victoria en una Copa del Mundo, pero Irán derrumbó esa ilusión tras un centro de Rezaeian que fue cabeceado por Mohammad Mohebbi (63’). Tim Payne, el futbolista viral de este Mundial, abandonó el campo al minuto 77 sin pena ni gloria.

El otro gran protagonista del partido, el árbitro mexicano César Arturo Ramos, hizo historia al igualar a Marco Antonio Rodríguez con la mayor cantidad de Mundiales dirigidos (tres), y a Armando Archundia con ocho partidos como silbante principal.

Su actuación fue discreta, no tuvo decisiones polémicas. En total, cobró 18 faltas y no se vio forzado a amonestar ni expulsar a ningún jugador.

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