La Federación Iraní de Futbol denunció este martes que la visa para entrar en Estados Unidos del jugador Mehdi Torabi ha expirado tras una entrada en territorio estadounidense y debe renovarla para el siguiente partido del , el 21 de junio ante Bélgica.

“El visado del jugador de la selección iraní de fútbol Mehdi Torabi expiró tras una única entrada en Estados Unidos”, indicó la Federación en un comunicado publicado en Telegram.

El organismo indicó que el resto de jugadores cuentan con visados de entrada múltiple para viajar a Estados Unidos, pero el de Torabi sólo tenía validez para una entrada, que se ha usado para el partido disputado este lunes ante Nueva Zelanda.

Irán y Nueva Zelanda empataron en Los Ángeles / Foto: AFP
Irán y Nueva Zelanda empataron en Los Ángeles / Foto: AFP

Lee también

“La Federación Iraní de futbol ya ha iniciado los trámites para obtener un nuevo visado para Torabi con el objetivo de que pueda acompañar a la selección nacional en sus próximos partidos”, indicó.

Irán disputará el siguiente partido el 21 de junio ante Bélgica en Los Ángeles, mientras que el último será en Seattle el 27 contra Egipto.

La selección del país asiático ha establecido su centro de operaciones durante el Mundial en la ciudad mexicana de Tijuana, fronteriza con Estados Unidos, ante los obstáculos logísticos y diplomáticos de los que responsabiliza a la Casa Blanca.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Claudia Sheinbaum felicitó a la árbitra mexicana Katia Itzel García tras su debut en el Mundial 2026

Actualidad Mundialista

Claudia Sheinbaum felicitó a la árbitra mexicana Katia Itzel García tras su debut en el Mundial 2026
Vozinha, el héroe de Cabo Verde que frenó a España y pidió guantes mexicanos para todo un país

Actualidad Mundialista

Vozinha, el héroe de Cabo Verde que frenó a España y pidió guantes mexicanos para todo un país