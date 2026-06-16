La Federación Iraní de Futbol denunció este martes que la visa para entrar en Estados Unidos del jugador Mehdi Torabi ha expirado tras una entrada en territorio estadounidense y debe renovarla para el siguiente partido del Mundial, el 21 de junio ante Bélgica.

“El visado del jugador de la selección iraní de fútbol Mehdi Torabi expiró tras una única entrada en Estados Unidos”, indicó la Federación en un comunicado publicado en Telegram.

El organismo indicó que el resto de jugadores cuentan con visados de entrada múltiple para viajar a Estados Unidos, pero el de Torabi sólo tenía validez para una entrada, que se ha usado para el partido disputado este lunes ante Nueva Zelanda.

Irán y Nueva Zelanda empataron en Los Ángeles / Foto: AFP

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“La Federación Iraní de futbol ya ha iniciado los trámites para obtener un nuevo visado para Torabi con el objetivo de que pueda acompañar a la selección nacional en sus próximos partidos”, indicó.

Irán disputará el siguiente partido el 21 de junio ante Bélgica en Los Ángeles, mientras que el último será en Seattle el 27 contra Egipto.

La selección del país asiático ha establecido su centro de operaciones durante el Mundial en la ciudad mexicana de Tijuana, fronteriza con Estados Unidos, ante los obstáculos logísticos y diplomáticos de los que responsabiliza a la Casa Blanca.