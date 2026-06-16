Luis Suárez afronta el sueño del Mundial 2026 con Colombia: “Se pone la piel de gallina”

La selección de Colombia deposita parte de sus esperanzas ofensivas en Luis Suárez, delantero que atraviesa uno de los momentos más destacados de su trayectoria profesional y que se presenta al Mundial de 2026 con confianza, experiencia internacional y ambición de trascender con el combinado cafetero.

El atacante del Sporting de Portugal logró consolidarse como una de las opciones más confiables del técnico Néstor Lorenzo después de una etapa positiva en las eliminatorias sudamericanas, donde sus actuaciones y capacidad goleadora fortalecieron su lugar dentro del equipo nacional.

Ahora, el reto más importante de su carrera toca a la puerta. Colombia debutará ante Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México y Suárez aparece como una de las piezas que pueden marcar diferencia en el arranque del torneo.

“Van a ser mil sentimientos, pero la cabeza tiene que estar fría, tranquila, porque hay que hacer un trabajo perfecto para poder sacar la victoria”, dijo Suárez previo al debut de Colombia en el Mundial.

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¡Todo quieren jugar! 🇨🇴



⚽️ Luis Suárez destaca la competencia al interior de la seleccion de Colombia para tener minutos en la Copa del Mundo de 2026. pic.twitter.com/CJ6jrIVemf — De10Sports (@De10Sports) June 17, 2026

El futbolista también expresó la emoción que le provoca alcanzar una meta por la que trabajó durante años.

“Se pone la piel de gallina la verdad, porque son muchas horas de trabajo, mucho sacrificio, esfuerzo. No solamente en Colombia, sino en Europa. Lesiones, pasar por cosas que parece que no te vas a levantar, pero para la gloria de Dios siempre estamos aquí”, dijo el que destacó el ambiente competitivo dentro del plantel colombiano, donde cada futbolista busca convencer al cuerpo técnico para tener minutos en la justa.

“Contento por llegar con este presente a aportarle a mi selección. Creo que el que juegue mañana va a hacer la cosa bien. Nosotros dentro estamos poniéndole la cosa difícil al profe para que tome una decisión para no solo este partido, sino lo que viene. La verdad que contento también en lo personal por la competencia que hay dentro del equipo”.

Sobre las expectativas de Colombia en el torneo, Suárez descartó la existencia de favoritos y advirtió sobre el nivel competitivo de todas las selecciones presentes. El delantero consideró que el duelo ante Uzbekistán exigirá paciencia, concentración y disciplina táctica.

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Selección de Colombia en entrenamiento, previo a su debut en el Mundial de 2026 - Foto: Carlos Mejía | EL UNIVERSAL

“En este Mundial no hay favoritismo de ningún tipo. Creo que todas las selecciones están viniendo a competir grandemente. Entonces mañana creo que va a ser un partido muy trabajado, muy difícil y creo que hay que tener mucha paciencia. Lo hemos dicho muchas veces. Queremos llegar hasta el último día de la competición y por qué no lograr ese gran objetivo”.

Además, el atacante dedicó palabras de reconocimiento a James Rodríguez, a quien considera un referente histórico de la selección colombiana y un ejemplo para varias generaciones.

“Creo que lo hemos visto yo desde pequeño representando a nuestro país. ¿Cómo se transforma cuando se pone esta camisa amarilla? Creo que es un orgullo como deportista y hoy día tenerlo como compañero. Creo que no solo yo, sino muchos de los que estamos aquí. Cumplir sueños, estar compartiendo con él hoy. Y yo creo que es eso. Es la máxima referencia que tenemos”.

Finalmente, Suárez agradeció el apoyo de los aficionados colombianos que acompañarán al equipo en México.

“Simplemente gracias porque sabemos el esfuerzo que tiene que hacer mucha persona para venir hasta acá, para vernos a nosotros. Entonces eso no transmite felicidad, pero al mismo tiempo mucha responsabilidad para darle la alegría que ellos merecen”.