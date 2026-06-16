Este jueves la Selección Mexicana enfrentará su segundo compromiso de la fase de grupos del Mundial 2026 frente a Corea del Sur en el estadio Guadalajara, y antes de partir a tierras tapatías, el Tri entrenó bajo la lluvia entre risas, bromas y buen ambiente.

En su penúltimo entrenamiento antes del partido, la Selección Mexicana utilizó una cancha especial en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) que tiene el mismo tipo de césped que el estadio de las Chivas -renombrado estadio Guadalajara durante la Copa del Mundo por motivos comerciales-, gracias a que el cuerpo técnico comandado por Javier Aguirre mandó a instalar este tipo de pasto para que sus jugadores estén adaptados a las condiciones que enfrentarán este jueves.

¡Se mantiene el buen ambiente en el Tri! 🇲🇽



Los jugadores fueron divididos en tres equipos y se divierten jugando al futbol-tenis pic.twitter.com/PglpnGT0DT — De10Sports (@De10Sports) June 16, 2026

Lee también Irán denuncia que la visa de un jugador de la selección expiró apenas entraron a Estados Unidos

Ya que en Guadalajara la altitud no será un factor determinante a favor como sucede en la Ciudad de México, para el Vasco era de vital importancia entrenar en una cancha que tenga las mismas características a las que se enfrentarán sus jugadores durante el partido. Además, los futbolistas de Corea del Sur ya están acostumbrados al clima y condiciones de la Perla Tapatía al tener su campamento base allí.

Durante los primeros 15 minutos de entrenamiento, Aguirre prestó particular atención al trabajo de sus porteros Raúl Rangel, Carlos Acevedo y Guillermo Ochoa, que anunció que después de la Copa del Mundo se retirará del futbol profesional.

El resto de los futbolistas, realizaron ejercicios de activación y calentamiento antes de dividirse en tres equipos para jugar futbol-tenis. A la mirada del Vasco se unieron las de Duilio Davino, Director de Selecciones Nacionales Varoniles e Ivar Sisniega, Presidente de la Federación Mexicana de Futbol.

Sobre el final del entrenamiento, cuando los 26 jugadores practicaban un ‘rondo’, una fuerte tormenta se hizo presente en el CAR.