La preparación de la selección de Corea del Sur para su compromiso ante México en la Copa del Mundo ya vivió un episodio que ha robado reflectores luego de que un dron no autorizado ingresó al espacio aéreo de las instalaciones de las Chivas, en Verde Valle, donde el conjunto asiático realizaba una sesión privada de entrenamiento.

El incidente se presentó en los primeros minutos de la práctica, cuando los futbolistas surcoreanos realizaban ejercicios de calentamiento.

Personal de seguridad de la delegación detectó la presencia del dispositivo y reportó de inmediato la situación a las autoridades responsables de la vigilancia de la casa del Rebaño.

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Tras recibir la alerta, elementos de la Guardia Nacional activaron un protocolo de seguridad para neutralizar la posible amenaza.

De acuerdo con la información difundida por medios de comunicación de Corea del Sur, el aparato fue inhabilitado mediante tecnología de interferencia electrónica, lo que provocó su descenso fuera de la zona donde trabajaba el equipo.

"Los miembros del equipo de bloqueo de drones del ejército mexicano en el lugar emitieron ondas de bloqueo de señal de drones, lo que provocó la caída del dron", se informó en el grupo de comunicación de los medios de comunicación coreanos.

Cuando los cuerpos de seguridad acudieron al sitio donde descendió el dispositivo, descubrieron que ya no se encontraba en el lugar. Según el reporte de la federación surcoreana, dos personas presuntamente vinculadas con la operación del dron lograron recuperarlo y escapar.

"Antes de que llegara la Guardia Nacional, dos hombres extranjeros sospechosos de ser los operadores del dron huyeron con el dron. La apariencia física de los dos hombres se identificó a través de las imágenes grabadas por el equipo de video dentro del campo de entrenamiento".

Las cámaras de vigilancia del complejo captaron imágenes de los sospechosos, material que forma parte de la investigación en curso. Hasta ahora, las autoridades no han revelado detalles sobre su identidad ni sobre su posible procedencia.

Ante la gravedad del hecho, la FIFA recibió un informe inmediato del incidente y solicitó apoyo a las corporaciones de seguridad para esclarecer lo ocurrido.