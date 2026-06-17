Mundial 2026: Horarios y canales de los partidos de hoy miércoles 17 de junio de la Copa del Mundo

El Mundial 2026 completa este miércoles 17 de junio la primera jornada de la fase de grupos con una cartelera atractiva que reúne a varias de las selecciones más esperadas del torneo.

Tras una fecha marcada por actuaciones sobresalientes de figuras internacionales, la atención se concentra ahora en equipos como Portugal, Inglaterra y Colombia, que buscan iniciar su participación con resultados positivos.

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La actividad mundialista llega después de un martes lleno de emociones, en el que Lionel Messi firmó un triplete, mientras Kylian Mbappé y Erling Haaland aportaron dobletes para sus respectivas selecciones. Con esos antecedentes, la expectativa crece para una nueva jornada que puede comenzar a definir el rumbo de varios grupos.

El primer compromiso del día tendrá como protagonista a Portugal, selección encabezada por Cristiano Ronaldo. El conjunto lusitano enfrentará a República Democrática del Congo a las 11:00 horas en el NRG Stadium de Houston. El encuentro representa una oportunidad para que los portugueses sumen sus primeros puntos y confirmen su condición de aspirantes a las rondas decisivas.

Más tarde llegará uno de los partidos con mayor atractivo de la jornada. Inglaterra se medirá ante Croacia a las 14:00 horas en el Dallas Stadium. La escuadra inglesa, liderada por Harry Kane, intentará imponer su jerarquía frente a un rival que históricamente ha demostrado capacidad para competir en escenarios internacionales.

La tercera cita del día enfrentará a Ghana y Panamá a las 17:00 horas en el BMO Field de Toronto. Ambas selecciones consideran este duelo como una oportunidad importante para fortalecer sus aspiraciones dentro del certamen y mantenerse en la pelea por la clasificación.

El cierre de la actividad tendrá lugar en el Estadio Ciudad de México, donde Uzbekistán enfrentará a Colombia a las 20:00 horas.

El conjunto sudamericano llega con altas expectativas tras sus recientes actuaciones internacionales y buscará comenzar con autoridad su recorrido mundialista. Del otro lado estará una selección uzbeka que vive un momento histórico tras alcanzar por primera vez una Copa del Mundo.

Con estos cuatro encuentros concluirá la primera fecha de la fase de grupos. A partir del jueves comenzará la segunda jornada, una etapa que podría resultar determinante para las aspiraciones de clasificación de varias selecciones.

¿Cuándo y dónde ver los partidos de hoy, miércoles 17 de junio?

Portugal vs RD Congo

Hora: 11:00 hrs

Sede: Estadio Houston

Dónde ver: ViX Premium

Inglaterra vs Croacia

Hora: 14:00 hrs

Sede: Estadio Dallas

Dónde ver: TUDN, Canal 5, Azteca 7 y ViX Premium

Ghana vs Panamá

Hora: 17:00 hrs

Sede: Estadio Toronto

Dónde ver: ViX Premium

Uzbekistán vs Colombia