El conjunto portugués inicia su camino en la Copa del Mundo con el atractivo de la sexta participación mundialista de Cristiano Ronaldo.

La actividad de la Copa del Mundo 2026 continúa este miércoles con una jornada que incluye cuatro encuentros de fase de grupos y uno de los partidos más esperados tiene como protagonista a Portugal, selección que inicia su participación frente a la República Democrática del Congo.

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El encuentro acapara la atención por la presencia de Cristiano Ronaldo, figura histórica del futbol mundial y líder del conjunto luso. El delantero disputará su sexta Copa del Mundo, una marca que refuerza su legado y lo coloca nuevamente bajo los reflectores en el torneo más importante del futbol internacional.

Portugal llega como uno de los equipos señalados entre los candidatos a pelear por el título gracias a la calidad de su plantel y la experiencia de varios de sus jugadores. Del otro lado estará la República Democrática del Congo, selección que obtuvo su boleto al Mundial a través del repechaje y que buscará sorprender en su debut.

Sobre el papel, los portugueses parten como favoritos para quedarse con los tres puntos, aunque el primer partido de una Copa del Mundo suele representar un desafío especial por la presión y las expectativas que rodean a cada selección.

¿Cuándo y dónde ver el partido Portugal vs República Democrática del Congo?

Para los aficionados mexicanos, el duelo se disputará este 17 de junio a las 11:00 horas y podrá seguirse en vivo a través de ViX (Pase Mundial).

El debut de Cristiano Ronaldo y el arranque del camino de Portugal rumbo al campeonato prometen convertirse en uno de los momentos más destacados de la jornada mundialista.