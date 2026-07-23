El ecuatoriano Richard Carapaz se impuso en la cumbre alpina de Oricères-Melette en la decimoctava etapa del Tour de France, su segunda victoria en la ronda gala dos años después de haber ganado en Super Devouly; mientras que el esloveno Tadej Pogacar mantiene el liderato y el mexicano Isaac del Toro se sostiene en el tercer peldaño tras terminar el puesto 17.

El ciclista del EF, que pelea por el maillot de mejor escalador, fue el más fuerte de la escapada del día, tras un poderoso ataque en el último puerto, de primera categoría, y ganó en solitario.

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Carapaz consiguió una renta de 45 segundos con el suizo Mauro Schmid y el estadounidense Matteo Jorgenson, y 1.14 con el francés Valentin Paret Peintre, con quien se disputa el maillot de rey de la montaña.

Por el momento, esa clasificación la lidera también Pogacar, con un punto de ventaja sobre Paret Peintre y siete con Carapaz, a falta de las dos grandes etapas alpinas.

La general sufrió pocos cambios, con todos los favoritos juntos en la meta a 4.35 del ecuatoriano, por lo que sigue liderada por Pogacar, con 4.32 de ventaja sobre el belga Remco Evenepoel y 6.51 con su compañero mexicano Isaac del Toro.

El francés Paul Seixas es cuarto a 7.11 y el español Juan Ayuso quinto a 9.22.

Isaac de Toro calificó la jornada como "triste"

Durante la etapa se produjo el abandono del estadounidense Brando McNulty, compañero de equipo en el UAE de Pogacar y Del Toro, víctima de un virus que la víspera afectó al británico Adam Yates y que también pareció afectar al belga Tim Wellens.

El mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG), maillot blanco de mejor joven del Tour de Francia, calificó la decimoctava jornada como "muy triste" debido a la retirada por enfermedad de su compañero estadounidense Brandon McNulty.

“Esperábamos que hubiera movimiento al principio de la etapa, porque sabíamos que ésta era una jornada dura y propicia para una escapada. Ha sido un día triste para nosotros, porque hemos perdido a Brandon McNulty muy pronto. Ha vivido un día bastante duro", dijo Del Toro en la meta de Merlette.

Resultados de la 18ª etapa del Tour de Francia:

1. Richard Carapaz (ECU/EFE) los 185,2 km en 4 h 26:21.

(media: 41,7 km/h)

2. Mauro Schmid (SUI/JAY) a 45.

3. Matteo Jorgenson (USA/TVL) 45.

4. Valentin Paret-Peintre (FRA/SOQ) 1:14.

5. Tobias Johannessen (NOR/UXM) 1:57.

17. Isaac Del Toro (MEX/UAD) 4:35.

Clasificación general tras la 18ª etapa:

1. Tadej Pogacar (SLO/UAD) 64 h 35:13.

2. Remco Evenepoel (BEL/RBH) a 4:32.

3. Isaac Del Toro (MEX/UAD) 6:51.

4. Paul Seixas (FRA/DCT) 7:11.

5. Juan Ayuso (ESP/LTK) 9:22.