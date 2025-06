Este lunes el director técnico Javier Aguirre ofreció una conferencia de prensa previo al partido amistoso entre la Selección Mexicana y su similar de Turquía, y el Vasco fue cuestionado por las protestas de los ciudadanos mexicanos que viven en Los Ángeles y sufrieron la redada migratoria por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Sin embargo, el estratega del Tri evitó responder y dar su opinión al respecto, por lo que fue criticado por el conductor de Televisa, David Faitelson.

"Impresentable nuestro entrenador nacional..." publicó David Faitelson con el video de la conferencia de prensa de Javier Aguirre.

La pregunta fue por parte de Gibrán Araige, periodista de Televisa.

"Me gustaría preguntarte del tema social que hoy viven muchos de los paisanos que viven acá en Estados Unidos y sobre todo porque sigue el partido en Los Ángeles. Ayer me sorprendió no ver afición, no sé si sea por eso, pero si tú tienes un mensaje..." fue la pregunta del reportero ante la falta de recibimiento al Tri en el hotel de concentración en Carolina del Norte.

Con interrupciones durante la pregunta, Aguirre respondió que "la afición llegó a las 5 de la mañana (...) ¿qué tiene que ver que no haya afición? Si hay afición. Si no sabías (si la ausencia de recibimiento tenía que ver con las redadas migratorias) no lo digas. No voy a hablar de eso. Este es un tema deportivo, en este momento no puedo expresarme porque estamos ante un partido con Turquía y me hace falta información, estamos a miles de kilómetros y no puedo manifestarme" aseguró el Vasco.

