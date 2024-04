Hace algunos años la relación entre el pelador mexicano Saúl Álvarez y el promotor estadounidense Óscar De la Hoya era de lo mejor, llegaron a ser muy buenos amigos; sin embargo, en la actualidad no se pueden ver ni en pintura y no hay rastro de que en algún momento pudieran llegar a limar asperezas.

De hecho, de cara a lo que será la próxima pelea del boxeador tapatío, el 4 de mayo en Las Vegas, Nevada, frente al también púgil mexicano Jaime Munguía, la guerra de declaraciones entre Canelo y De la Hoya han estado al límite.

De acuerdo con la versión de De la Hoya, la enemistad entre ambos nació a raíz de una serie de declaraciones vertidas por el empresario sobre el tapatío y su entrenador Eddy Reynoso, en especial al mencionar que tal vez era buena idea de Álvarez tuviera otro coach en su esquina.

Esas declaraciones fueron tomadas como una ofensa por la dupla Álvarez-Reynoso, quienes lo calificaron como un tipo desleal y desde entonces todo el pique comenzó y fue subiendo de tono, al grado que hoy en día no hay posibilidad de que resurga la amistad.

¿Qué dijo Canelo sobre volver a ser amigo de De la Hoya?

“No me interesa ser amigo de él, estoy bien donde estoy, no tengo nada que ver con él y le deseo todo lo mejor y ya está”, mencionó el peleador tapatío durante una charla con Fight Hub TV. “No lo quiero en mi vida, no lo quiero cerca de mí, no quiero esa clase de vibras en mi vida”, agregó el Canelo.

Mientras tanto, De la Hoya tampoco tiene la intención de restablecer la ruptura con el boxeador tricolor; por el contrario, afirma que nunca recibió un gracias de parte del Canelo.

“Cómo puede hablar de lealtad alguien que va saltando de promotor en promotor, de contrato en contrato, de televisora en televisora ¿Quién es el desleal aquí?”, señaló de la Hoya. “¿Alguna vez recibí un gracias de parte de él? Nunca. Cuando le conseguí el contrato más grande de su vida, ¿recibí un agradecimiento? Nunca. Entonces, ¿quién es el desleal? Pero ya no me importa”, añadió.