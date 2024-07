Julio César Chávez se convirtió en el mejor boxeador en la historia de México y se codea con grandes figuras a nivel mundial. Cada una de sus peleas generó bolsas millonarias, pero comparadas con las actuales, se quedan bastante cortas.

Eso lo sabe el César del Boxeo, quien en más de una ocasión ha señalado que le hubiera gustado ser más inteligente a la hora de administrarse, por que al no saber cómo funcionaba el negocio, varias personas aprovecharon para robarle dinero, en especial uno de sus promotores: Don King.

¿Cuánto dinero le robó Don King a Julio César Chávez?

Julio César Chávez ha sido uno de los invitados de Latin Lover a su recién creado podcast ‘Luchando por tus sueños’, donde contó varias de sus anécdotas poco conocidas, como la vez que estuvo a punto que quitarse la vida.

Sin embargo, pese a que desde que comenzó a ser profesional dejó la vida precaria que tuvo desde niño, el César del Boxeo reveló que su fortuna pudo ser más grande, de no ser por un promotor que le robó millones de dólares.

La Leyenda del boxeo nacional señaló a Don King por haberle estafado mucho dinero, ya que en ese momento no conocía a fondo el negocio del pago por evento, situación que aprovechó el norteamericano para llenarse las bolsas.

“Tengo que agradecerle a Don King, aunque el pinche viejo me haya robado millones y millones de dólares. Si yo hubiera cobrado pago por evento cuando peleaba, yo vendía un millón o un millón y medio de (PPV) en casas”, dijo.

Y es que según el originario de Ciudad Obregón, Don King únicamente le daba las ganancias de la taquilla, por lo que todo lo recaudado por el PPV, se lo quedaba el promotor.

“Don King me decía: ‘Vas a cobrar 3 millones de dólares en tu próxima pelea’ y yo le decía: ‘Ni madres, quiero 5 o 6 millones, ni me des del pago por evento’. Yo por pendejo, no sabía, él me pagaba por la pura taquilla, por eso el viejo siempre gritaba: ‘I love you, Julio’.

“Merecía mucho más de lo que cobraba, lo más que llegué a cobrar en una pelea fueron 10 millones de dólares, en dos o tres ocasiones, pero ve lo que ganan ahora en cada pelea”, finalizó.