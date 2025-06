Siempre ha existido la comparación entre el boxeo y las Artes marciales mixtas, o la UFC. Es algo lógico, ambos son deportes de contacto, agresivos, y que para practicarlos se debe tener una condición y un no miedo a lo golpes, que no cualquiera es capaz.

Sin embargo, en los últimos años, el boxeo ha perdido ese toque de espectáculo, debido a la ausencia de golpes en muchas de sus peleas. Así lo compartió la leyenda de este deporte, Julio César Chávez.

Lee también Penta Zero Miedo visitó su antigua primaria en Ecatepec; compartió un emotivo discurso con los alumnos

Julio César Chávez atacó al boxeo moderno y enalteció a la UFC

Para sorpresa de muchos, Chávez lanzó un mensaje que hace ver menos al deporte en el que se consagró, y mostró su respeto a la MMA, porque ahí, "sí se pueden ver peleas de verdad". Con relación a la manera en la que se combate arriba de sus respectivos rings, en ambas disciplinas.

Además, aseveró que los peleadores que se suben al octágono, deberían recibir mejor paga, por las maniobras que hacen y por el peligro al que se exponen.

“Mis respetos para las MMA. La verdad yo no me subiría a un ring así, la neta, se me hace muy cruel, muy sádico, pero bonito el deporte. Ahí sí son peleas de verdad, ahí sí pelean los mejores con los mejores. Es por eso que la gente sí va a verlos, sin embargo, no ganan el dineral”, contó Chávez en el KOlmenero.

Julio César Chávez, el día que le perdió el respeto al boxeo Foto: Especial

Finalmente, con relación al dinero ganado, lanzó un dardo para los pugilistas actuales, muy a su estilo: “El pinche cochinero de peleas que ve uno en el boxeo y ganan 40 o 50 millones, ¿de dónde? Esos cabrones sí deben de ganar mucho más que los boxeadores porque ellos sí se parten la madre"

"A mí se me hace increíble el dinero que están ganando. Pero qué bueno por el boxeo, qué bueno para los muchachos. Todos los boxeadores provenimos de una familia humilde, queremos sacar adelante a nuestras familias y al final es lo que uno busca, ganar más dinero” sentenció.

Lee también El piloto que quiere quitarle el lugar en Cadillac a Checo Pérez: “Mi experiencia ayudaría mucho”