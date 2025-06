En mayo pasado, Canelo Álvarez tuvo una de sus peores peleas. El tapatío se enfrentó a William Scull en Riad, Arabia Saudita, contienda que resultó decepcionante de principio a fin por el estilo esquivo del cubano y la falta de empuje del mexicano.

Uno de los personajes relacionados al pugilismo que más molesto resultó fue Julio César Chávez, quien no se cansó de criticar a los protagonistas de la batalla durante la transmisión de TV Azteca.

¿Qué dijo JC Chávez de la pelea del Canelo Álvarez?

Julio César Chávez se caracteriza por no tener pelos en la lengua. Por tal motivo, criticó con todo la última pelea del Canelo Álvarez ante William Scull, donde hubo todo menos boxeo en el ring.

Otra cosa que no entiende es la millonada que el jeque Turki Al-Sheikh le pagó al mexicano por cuatro peleas en Arabia Saudita. JC Chávez lamentó que no le pasó eso en su época: “Imagínate, ¿si me tocara en este tiempo cuánto habría ganado yo?”.

Finalmente, lamentó el hecho de que tuvo que viajar muchos kilómetros para ver una paupérrima actuación del Canelo Álvarez, de quien dijo que no intentó perseguir a William Scull para tratar de conectarle un golpe certero.

“Para pelear se necesitan dos, pero de perdida hay que perseguirlo, dar un poco más de espectáculo. Fue una pelea totalmente decepcionante. Fui desde México hasta Arabia para ver ese cochinero. Pero fue el cubano que no se paró en toda la pelea", contó el César del Boxeo en charla con el podcast KOlmenero.

Canelo Álvarez y William Scull protagonizaron una decepcionante pelea en mayo pasado en Arabia Saudita. Foto: AP

¿Qué opina de Terence Crawford?

Sobre la próxima pelea de Saúl Álvarez ante Terence Crawford, Julio César Chávez no tiene muchas expectativas, ya que el norteamericano lleva las de perder por tener que subir a las 168 libras, categoría que no domina y el tapatío sí.

“Crawford es un gran peleador, lo he visto y es un peleadorazo, pero en su peso. No puedes ganarle a un peleador subiendo tres divisiones, por más bueno que seas es imposible. Solamente que le cortes a aquel una mano o llegue sumamente mal preparado. Le va a dar la pelea, claro, porque Crawford es un peleadorazo, pero no veo por dónde le gane, es mucho peso, mucho”, finalizó Chávez.