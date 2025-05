Canelo Álvarez semanas atrás tuvo su primera pelea en Riad, Arabia saudita, donde se enfrentó a William Scull. La contienda resultó aburrida y con pocas emociones, donde el mexicano se convirtió de nuevo en campeón indiscutido supermediano.

La segunda pelea del tapatío será en septiembre próximo ante Terence Crawford, en una batalla que al igual que la anterior, genera pocas expectativas; todos los seguidores del canelo lo quieren ver ante David Benavidez.

¿Por qué Canelo no quiere pelear contra David Benavidez?

David Benavidez en más de una ocasión ha lanzado el reto a Canelo Álvarez, incluso era el retador mandatorio por el cinturón del CMB, pero el mexicano nunca ha aceptado medirse ante el Bandera Roja.

Muchos esperan que pronto se dé ese combate, aunque tendrán que esperar. El propio Saúl Álvarez decidió sepultar toda posibilidad, debido a que no está dispuesto a dar ventajas y le molestó la actitud de Benavidez en su contra.

Él (Benavidez) va a seguir buscando, pero nunca la va a tener. No me interesa. Para empezar, cómo se quiso acercar. La segunda, no tengo la necesidad de darle una ventaja de 25 libras a un peleador, ¿a estar alturas darle la ventaja a un peleador de 25 libras?"

Canelo Álvarez

Por otra parte, aseguró entender todas las críticas que hay alrededor suyo, ya que al ser la cara del boxeo, su nombre vende mucho, por el que todo quieren hablar de lo que hace dentro y fuera del ring.

"Entiendo que si no hablan de mí, ¿de quién más van a hablar en el boxeo que les genere ese rating, esa expectativa que necesitan en las redes sociales, en su programa? Hay muy buenos peleadores, pero como Saúl Álvarez no hay", añadió Álvarez Barragán en charla con Miguel Gurwitz.

Concluyó el Canelo Álvarez con otro tema polémico, su mala relación con Óscar de la Hoya, con quien el año pasado estuvo a nada de llegar a los golpes en la conferencia previa a su enfrentamiento ante Jaime Munguía.

"No hay mucho que explicarte sobre eso, no tengo ningún problema con él, hicimos muy buenas cosas, dos tres detalles que pasaron ya los dije y no los repetiré. Pero si lo ves no hay mucho que explicar a ese tema y la verdad", finalizó Canelo Álvarez.