David Faitelson está enemistado con muchos colegas en los medios de comunicación. Recientemente se involucró en una pele entre Jorge Pietrasanta y Andrés Vaca, quienes se dijeron de todo.

No obstante, si hay alguien con quien realmente tiene un pleito cantado es con Álvaro Morales, con quien incluso exigió a directivos de ESPN no ponerlo a trabajar junto a él, ya que no lo soportaba.

¿Álvaro Morales llamó tonto a David Faitelson?

Si de generar polémica se trata, David Faitelson y Álvaro Morales se pintan solos. Más de uno se ha imaginado qué pasaría si ambos hubieran dejado de lado sus rencillas para salir más tiempo juntos a cuadro.

Y esa visión la tuvo el Brujo, quien consciente de los controvertidos que podían ser ambos en un programa, le pidió a Faitelson que se olvidaran de los temas personales para trabajar juntos.

“Él y yo pudimos hacer grandes cosas, pero su eguito no lo dejó… Una vez le dije a David: ‘Unámonos, seamos buenos compañeros, seamos socios, haríamos un gran show. David, regularmente eres muy tonto, no seas tonto, unámonos y seamos socios’. Se lo dije en el vestidor de ESPN. Él quería ser el 1”, recordó Álvaro Morales en el podcast de ‘El Podcast de Chema Garrido’.

Álvaro Morales y David Faitelson trabajaron varios años juntos en ESPN. Foto: Especial

Por otra parte, Álvaro revivió la polémica de semanas atrás entre Faitelson y José Ramón Fernández, donde el comunicador de TUDN señaló que soportó humillaciones de parte de su mentor por más de 30 años.

Sin embargo, Morales aseguró que todo fue culpa del propio Faitelson, ya que si no estaba cómodo con la situación, podía hacerse a un lado, aunque eso no le convenía a su carrera.

“Te quedaste porque no te quedó de otra, o porque no quisiste o porque eras parte del sistema. Si él hubiera tenido dignidad, se hubiera largado, no, le convenía estar ahí”, finalizó el comentarista de ESPN.