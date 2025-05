Perro Bermúdez recordó la vez que casi tira por un barandal a André Marín: "Animalitos tu jefa"

Muchos aficionados al futbol mexicano extrañan al Perro Bermúdez, quien por largo tiempo fue el comentarista principal de los medios de comunicación. Sin embargo, en Televisa realizaron una transición que lo hizo perder muchos reflectores y tuvo que irse a Estados Unidos.

Luego de que a mediados del año pasado se supiera que fue parte del recorte que hizo TUDN en Miami un gran número de sus seguidores están a la expectativa del siguiente paso en su carrera, debido a que todos lo quieren escuchar narrando de nueva cuenta, la pregunta es ¿en dónde lo hará?

Lee también Aficionada del América que se hizo viral reclamó que no la han invitado a la Final contra Toluca

¿Por qué el Perro Bermúdez casi golpea a André Marín?

Enrique Bermúdez se está tomando un año sabático obligado, debido a que cuando fue despedido de Televisa le dieron la opción de seguir trabajando en México o tomar un año de sueldo para cumplir su contrato, con la condición de no trabajar en otro lado durante ese lapso.

Ahora que está alejado de los medios de comunicación de manera momentánea, el Perro ha estado dando varias entrevistas en podcast o canales de YouTube. El más reciente fue con Héctor Huerta, donde hablaron de muchos temas.

Aunque uno de los que más llamó la atención fue un noble detalle de André Marín hacia su persona, cuando su esposa Leticia le donó un riñón a su hijo Vadhir y apareció con un ramo de flores en el hospital para apoyarlo en el difícil momento que atravesaba.

Perro Bermúdez y André Marín, tras la rivalidad de TV Azteca y Televisa, tuvieron una buena relación. Foto: Especial

Justo en ese momento menciona que se quedó sorprendido, debido a que con anterioridad no era buena su relación. Incluso menciona que, en una cobertura en Pereira, Colombia estuvo a punto de golpearlo.

Previamente en una charla con el podcast Mother Soccer el Perro Bermúdez rememoró aquel episodio en el que casi lanza al en ese entonces reportero de TV Azteca al vacío por un insulto que le lanzó.

"Con André (Marín) me llevo extraordinariamente bien. Tuvo conmigo un detalle sensacional cuando vino el trasplante de riñón de mi esposa Leticia llevándole un ramo de flores. Todo esto después de que había tenido un roce fuerte él y yo.

"Pero fuerte en Colombia. Mira que me acuerdo que lo agarré así y lo iba yo aventar por un barandal, porque me dijo 'ya se fue el circo, se quedaron los animalitos'. 'Animalitos tu jefa' y bueno, se prendió todo, pero después tuvo ese lindo detalle. Me llevo muy bien con él", contó el Perro Bermúdez.