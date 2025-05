El domingo pasado por la noche América logró eliminar al Cruz Azul en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, pese a que estaba dos goles abajo en el marcador, por lo que ahora buscará el ‘tetra’ ante el Toluca.

Sin embargo, pese a toda la euforia americanista por estar en una nueva Final, hubo algo que logró robarle reflectores al resultado. Se trata de una aficionada de las Águilas que fue enfocada por las cámaras de televisión y conquistó a propios y extraños.

Lee también Leslie Aguirre, la aficionada del América que se volvió viral en el juego contra Cruz Azul

¿Aficionada del América quiere ir a la Final?

Luego de que la aficionada del América se convirtió en tendencia en redes sociales, muchos internautas se pusieron a trabajar para dar con u identidad. Como era de esperarse, no pasó mucho tiempo para saber de quién se trataba.

Su nombre es Leslie Aguirre, quien según sus redes sociales es una fiel seguidora de los azulcremas y jamás se imaginó que por estar en el estadio se convertiría en uno de los temas más virales del momento.

Mediante su cuenta de Instagram la seguidora del club de Coapa agradeció a todos, porque tiene más seguidores y ha ganado mucha relevancia tanto en internet como en medios de comunicación.

Leslie Aguirre es la aficionada del América que se hizo viral en el partido ante Cruz Azul. Foto: Especial

"No me la creo. Está cañón todo esto de las redes sociales. Es algo que de verdad me impresioné. Tan rápido me encontraron, mis redes sociales explotaron", contó mediante una historia que posteo.

Los que llamó mucho la atención es que en el mismo video lamentó que de momento la directiva del América no se ha puesto en comunicación con ella, debido a que cree que la deben de invitar a la Final ante el Toluca.

Leslie Aguirre aseguró que hay muchos de sus seguidores a quienes les gustaría que ella esté presente en el primer choque ante los Diablos Rojos, por lo que pidió difusión para que alguien en Coapa le haga llegar la invitación o los boletos.

"Todos dicen que me quieren ver en la Final, pero no he recibido ninguna invitación del Club América. Me quieren ver para todos los aficionados, así es que ayúdenme a tagearlos a que están esperando a que me inviten", finalizó la famosa aficionada del América.