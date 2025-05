Luego de más de 50 años trabajando para Televisa, a mediados de 2024 la empresa decidió despedir al Perro Bermúdez, quien desde hace mucho tiempo ya estaba en la sede de TUDN en Miami.

Desde ese momento el famoso cronista mexicano se ha dedicado a descansar, ya que tiene un año sabático. Se sabe que no puede trabajar en ningún lado, ya que le pagaron completo el resto del año de contrato que le quedaba, una vez concluido ese lapso, podrá elegir a qué medio de comunicación se integrará.

¿Cuándo regresará a trabajar el Perro Bermúdez?

Enrique Bermúdez se toma con calma la próxima elección que dará en su carrera. Admitió en charla con Héctor Huerta que tiene varias ofertas en la mesa, tanto en México como en Estados Unidos.

Por el momento l toma con calma y disfruta a su familia. Sin embargo, dejó claro que el ritmo no será el mismo, al tiempo que dio a entender que es complicado que regrese al país a trabajar, aunque todo dependerá de cuál de las opciones que tiene elija.

El Perro Bermúdez está disfrutando de su año sabático. Foto: Especial

“Ya como antes no voy a trabajar, al ritmo de antes no, porque sabes qué, trabajas como loco… yo ya tuve un problemita en el corazón que gracias a Dios no fue nada grave, fue una cuestión eléctrica y me hicieron una operación que duró hora y media hace dos meses.

“Me he mareado varias veces, la altura me mata. Aquí es difícil que viva (Ciudad de México), a lo mejor puedo trabajar aquí, pero me iría a Cuernavaca o Querétaro. No sé si deje Estados Unidos, hemos pensado en irnos a Texas. Depende de con quién me arregle yo, puede ser México o Estados Unidos.

La declaración que más llamó la atención fue el hecho es que en este periodo de análisis, el Perro Bermúdez está considerando retirarse. Otra cosa que sorprendió es que la posibilidad de regresar a Televisa está latente.

“La primera opción es Televisa-Univision, pero hay varias, en septiembre voy a tener la libertad de decir: ‘ya no trabajo señores’ o puedo decir ‘sí voy a hacer esto o lo otro’. Voy a bajar el ritmo, porque sigues ahorrando como loco, juntas un melón de dólares más y para qué, llegaste encuerado y te vas encuerado”, finalizó el Perro Bermúdez.

