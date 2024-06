Julio César Chávez suele ser un personaje sin filtros, que dice las cosas como las siente. Eso lo ha llevado a ser protagonista de varios escándalos, por lo que pese a ser una figura del deporte, no se ha escapado de ser el centro de atención en medios especializados en la farándula.

Es por ello que en los últimos días se ha comenzado a relacionar a la Leyenda del boxeo mexicano con un famoso reality show muy esperado, que tendrá su segunda temporada en México.

¿JC Chávez entrará a La Casa de los Famosos?

Hace unos días, en la previa del partido entre México y Brasil, en Televisa presentaron a Mario Bezares, mejor conocido como Mayito, como uno de los personajes que integrará la segunda temporada de La Casa de los Famosos México.

Y en redes sociales recientemente salió a la luz una imagen donde supuestamente filtraron a todos los demás participantes, llamando mucho la atención el nombre de Julio César Chávez.

Y durante una charla que tuvo con varios medios de comunicación, el máximo referente del pugilismo en el país se dio tiempo para aclarar los rumores sobre si participará en el programa.

“Ni enterado… No, eso no es para mí, con todo respeto, no es lugar para mí”, comentó Julio César Chávez.