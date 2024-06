Luego de la tempestad, parece que calma comienza a gobernar en la vida de la familia de Julio César Chávez. Meses atrás, el Hijo de la Leyenda estaba sumergido en una fuerte adicción a las pastillas para bajar de peso.

Todo empeoró cuando Chávez Carrasco pisó la cárcel debido a que portó un arma que tenía borrado el número de serie, un delito grave en Estados Unidos. La máxima figura del boxeo mexicano se sinceró y pensó lo peor para el futuro de su hijo.

¿JC Chávez pensó que su hijo iba a morir?

Los problemas legales y de adicciones generó un distanciamiento entre Julio César Chávez y su hijo, aunque jamás dejó de estar pendiente de él. Durante una charla con los medios de comunicación, el exboxeador aseguró que todos los días despertaba con la incertidumbre de saber el Junior estaba vivo o muerto.

"La verdad yo pensé que Julio se me iba a morir en cualquier rato, era una preocupación constante, todos los días de que si amanecía o no amanecía... es una bendición que el juez lo haya exonerado, es una bendición que no haya caído en la cárcel, es una bendición que no esté muerto porque pues para allá iba ¿me entiendes? tanto va el cántaro al agua que se revienta, pero gracias a Dios está muy bien", comentó.

Chávez Jr. tenía planeado regresar a lo encordado en días pasado, ante Darren Till, pero ésta se canceló debido a que la pelea principal entre Mike Tyson y Jake Paul no se pudo realizar por problemas de salud en Iron Mike. Podría llevarse a cabo a finales de año.