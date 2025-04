Recientemente, el mundo del boxeo mexicano quedó sorprendido por el anuncio de que Julio César Chávez Jr. volverá a subirse al ring, luego de un año sin pelear, contra Jake Paul.

Ambos boxeadores ya calentaron la pelea con mensajes y amenazas el uno para el otro. Sin embargo, el Jr. confesó en entrevista que se siente en el mejor momento de su carrera profesional, y que está listo para vencer a Paul.

“La pelea me llega en un momento muy bueno, en un momento de mi vida en el que estoy bien, mental y físicamente. Bien limpio y todo después de tantos problemas que tuve hace unos años. Muchos dirán que estoy viejo. Pero la verdad yo no me siento así, me siento joven, me veo como de 30", contó Chávez en entrevista para El Diario de los Deportistas.

Lee también Julio César Chávez Jr. explicó por qué aceptó pelear con Jake Paul; "Esto es un negocio, el sueño de todos es ganar mucho dinero"

Además Chávez Jr. agregó que su papá, Julio César Chávez, es el más contento de todos ante esta oportunidad que enfrentará. “Está muy emocionado por esta pelea. Yo, como su hijo, y todo lo que he hecho en el boxeo y por lo que he pasado, es el más contento de todo, quiere que gane".

¿Cuándo pelea Julio César Chávez Jr. contra Jake Paul?

Julio César Chávez Jr. volverá a subirse al cuadrilátero luego de más de un año sin pelear. El 28 de junio de 2025.

Su rival será el polémico personaje de Internet y redes sociales, Jake Paul. El combate entre ambos boxeadores está pactado a 10 rounds de tres minutos cada uno, con guantes de 10 onzas en la categoría crucero.

Lee también Dominik Mysterio se coronó como campeón intercontinental en WrestleMania 41