Saúl ‘Canelo’ Álvarez decidió esquivar la pelea ante David Benavidez, decisión que le acarreó infinidad de críticas, ya que los amantes del box anhelaban ver dicho combate por la supremacía de las 168 libras.

Más de uno se ha aventurado a aseverar que el boxeador mexicano le tiene miedo al Bandera Roja, debido a que comparado con todos sus anteriores rivales, sí lo podría poner en predicamentos en el ring, incluso derrotarlo.

¿Qué mensaje le envió Timothy Bradley al Canelo?

Timothy Bradley, exboxeador norteamericano, se unió a la larga lista de personajes que han tundido al Canelo Álvarez por su negativa de enfrentarse a David Benavidez, aunque el californiano lo llevó aún más allá.

El ahora analista de ESPN, aseguró que ya nadie le compra a Saúl sus dichos del orgullo mexicano, ya que debe argumentarlo, ser hombre y hacerle frente este año al Monstruo Mexicano.

“Si tanto habla del orgullo mexicano, no solo tiene que ser mexicano, tiene que ser un hombre. Hay otro hombre que está llegando a tu casa, que está llegando a tu deporte, y te está retando. Él está haciendo lo mismo que tú estás haciendo, que es boxeo, y tú eres el hombre, tú eres la estrella que genera el dinero y tú eres la cara del boxeo ¿Y no respondes ese reto? Eso dice mucho sobre ti. Se supone que tienes que enfrentarlo, se supone que tienes que demostrar que ese otro hombre no es mejor que tú”, dijo a Fight Hub.

¿Cree que Benavidez le ha faltado al respeto al mexicano?

Por otra parte, Bradley aseguró que Canelo se la ha pasado diciendo que no tiene nada que demostrar arriba del ring, cosa que es verdad, pero tampoco debe permitir que ningún retador le falte al respeto.

“Tiene a todos diciéndole que ya demostró lo suficiente en el boxeo, una y otra vez. Y sí, si ha demostrado lo suficiente en el boxeo. Pero Benavidez le está faltando el respeto y le está diciendo de todo. Si eres Canelo Álvarez y tienes orgullo, tienes dignidad, tienes confianza en ti y en tus habilidades, levántate y enfrenta a ese hombre. Y muy en el fondo, hasta los fans del Canelo, saben a qué me refiero”, finalizó.