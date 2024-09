La hora de subir al ring casi se acerca, no sin antes cumplir con el pesaje. Saúl Álvarez y Edgar Berlanga este viernes tienen una cita con la báscula.

Lee también Canelo Álvarez lució lujosos tenis de diseñador y un reloj que cuesta una auténtica millonada

Ambos boxeadores tienen que marcar un peso de 168 libras, ya que en esta categoría está pactado el duelo.

Canelo Álvarez y Edgar Berlanga se verán las caras por último ocasión en la Toshiba Plaza de Las Vegas, evento que es abierto al público.

Saúl Álvarez y Édgar Berlanga, durante uno de sus careos. FOTO: Especial

El peleador jalisciense adelantó que para su entrada al escenario estará acompañado del cantante mexicano de música regional mexicana Luis R. Conriquez.

Normalmente en este evento hay presencia de mariachi, quien musicaliza las entradas de los boxeadores, ahora en el caso del Canelo tendrá un cantante en vivo.

Uno de los puntos relevantes en la ceremonia del pesaje será el atuendo con el que aparezca Saúl Álvarez y su familia, porque una marca le proporciona sus características pijamas.

¿Por dónde ver la ceremonia de pesaje del Canelo Álvarez?

El penúltimo evento del duelo entre el mexicano y el puertorriqueño tendrá como sede la Toshiba Plaza.

Viernes 13 de septiembre

Saúl 'Canelo' Álvarez vs Edgar Berlanga

Toshiba Plaza

14:00 horas

Transmisión: Azteca 7, TUDN, ESPN, Premier Boxing Champions.

David Faitelson sí estará en la cobertura de la pelea del Canelo Álvarez ¿Ya no está vetado?

No es secreto que la relación del boxeador Saúl 'Canelo' Álvarez y el periodista David Faitelson no es la mejor. Sin embargo, no es impedimento para que cada uno realice su respectivo trabajo.

En los últimos días se especuló que el excolaborador de Azteca Deportes e ESPN no estaría en Las Vegas para la cobertura de la pelea del tapatío ante Edgar Berlanga, ya que estaría vetado por el pugilista mexicano. No obstante, no será así.

EL UNIVERSAL Deportes pudo confirmar que David Faitelson desde el pasado miércoles estaría en la sede del compromiso boxístico.

Faitelson estaba realizando su trabajo con la Selección Mexicana en Texas y para la tarde del miércoles anterior llegaría a Las Vegas.

Su participación en los distintos espacios de Televisa (TUDN) está garantizada hasta el viernes, día en el que se realizará la ceremonia de pesaje en la Toshiba Plaza.

Lo que es un hecho es que no estará en la pelea de Canelo del sábado, el motivo es porque viajará a México para estar presente en el Clásico Nacional entre América y Chivas, que se disputa ese mismo sábado en el estadio Ciudad de Los Deportes.