Una de las peleas más esperadas sin duda es la del Canelo Álvarez contra David Benavidez, que desde hace un par de años todos los aficionados al box desean que se concrete.

Sin embargo, el pugilista tapatío se ha estado negando. Y todo se complicó ahora que firmó con el jeque, Turki Al-Sheikh, por lo que estos dos años deberá cumplir con cuatro peleas en Arabia Saudita.

¿Por qué Canelo Álvarez no quiere pelear con David Benavidez?

Uno de los últimos cuestionamientos contra Canelo Álvarez es su postura para negarse a enfrentar a David Benavidez, púgil que contantemente le pide una oportunidad para medirse arriba del ring.

Sin embargo, el tapatío siempre la ha dado la vuelta, asegurando que no ha hecho ningún mérito para enfrentarlo. Situación que ha decepcionado a muchos de sus seguidores.

Sin embargo, recientemente el Canelo decidió romper el silencio y reveló los motivos por los que no ha aceptado un combate ante el Bandera Roja, señalando que la actitud es un punto que ha sido fundamental en su negativa.

“No sé bien cómo responder esto, pero creo que la forma en que habla… Él cree que es Superman”, comentó en charla con FightHype.

Por otra parte, Saúl Álvarez recalcó que su carrera ha sido muy exitosa, por lo que no se arrepiente de ninguna de sus decisiones. Agregó que Benavidez no ha logrado nada importante para enfrentarlo.

“No ha logrado nada, ni siquiera es campeón y ya no está en mi categoría. Hay muchas cosas que no tienen sentido. En este punto de mi carrera, puedo hacer lo que quiera, nadie puede quitarle nada a mi legado. Si ven mi historial, he peleado contra todos los mejores, todos los de élite. Estoy muy satisfecho con mi trayectoria”, finalizó.

El próximo rival de Saúl será el cubano William Scull, a quien enfrentará el próximo 3 de mayo en Riyadh Season de Arabia Saudita por el cinturón de campeón de la FIB (Federación Internacional de Boxeo) en el peso súper medio.