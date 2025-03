La rivalidad entre el periodista deportivo David Faitelson y el boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez tiene años de existencia y episodios recordados como la vez que el equipo del tapatío le retiró la acreditación al conductor de Televisa y los múltiples cruces de palabras en redes sociales y en distintos programas.

Esta vez, Faitelson aseguró que el excampeón indiscutido del peso súper mediano no entra dentro del top 5 de los mejores boxeadores mexicanos de la historia.

Este lunes Faitelson fue invitado a 'La Perrada', programa conducido por Joshúa Maya, y reaccionó a una sección llamada "Siempre hay un tweet", donde Maya mostró una publicación antigua donde aseguraba que si David y Canelo llegan a pelear, él pagaría por ver ese combate. Al debatir sobre esa hipotética pelea, hablaron sobre qué tan personal es el conflicto entre ellos.

"Nunca vas a ver esa pelea, tampoco estoy loco. Es un boxeador, un tipo muy fuerte. El tema del Canelo está lleno de aduladores, lo de Azteca lo adulan, los de Televisa también porque esa gente trabaja para su industria, se convierten en defensores de su deporte. ¿Cuántos críticos tiene el Canelo? En la gente puede ser que muchos, pero dime un periodista o exboxeador que critique al Canelo" respondió Faitelson.

"No son muchos porque yo tengo un punto de vista sobre el Canelo, es un gran boxeador, profesional, un hombre que ha hecho muchísimo dinero y ha transformado la industria boxística mexicana a nivel mundial pero en cuanto a condiciones boxísticas no reúne, en un deporte donde hemos visto lo máximo, él no alcanza a estar entre los cinco primeros, lo siento mucho" concluyó.

