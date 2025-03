El periodista deportivo David Faitelson suele ser uno de los críticos más reconocidos del Club América, a pesar de confesar su afición a las águilas. Esta vez el conductor de Televisa volvió a apuntar contra el conjunto de Coapa en su visita al programa 'La Perrada', burlándose por su ausencia en el próximo Mundial de Clubes.

"Me he cansado de preguntar cuándo juega el América el Mundial de Clubes, el autodenominado equipo más grande de México, tricampeón del futbol mexicano, en el verano en el evento más importante que hay de clubes de la FIFA no va a estar" declaró.

Joshúa Maya, conductor del programa y aficionado del América, le respondió que prefiere ganar Liga MX que ser protagonista en CONCACAF, a lo que Faitelson respondió: "un equipo como el América tiene que ser contendiente de la CONCACAF tanto como lo es de la Liga MX".

Finalmente, en medio de una discusión por su relación conflictiva con Saúl 'Canelo' Álvarez, Faitelson dio su opinión sobre el periodismo actual, donde señaló la diferencia de "la vieja escuela" y los periodistas de hoy en día, donde está más aceptado confesar a qué equipo le va cada uno.

"Yo no vivo del América, no vivo del Toluca, yo vivo de hacer periodismo. A mí me vale madre el América, el Toluca y el Cruz Azul juntos. Hoy de pronto veo aficionados de Cruz Azul llamándose periodistas y no puedes. Yo también tengo mi corazón y mi equipo de futbol, yo tomé una postura profesional de ser un periodista. Me despedí de mi capa de aficionado, la cual extraño mucho. Qué mas me gustaría que estar atrás de una portería y cantar el gol de mi equipo" concluyó.

