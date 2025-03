La Liga MX, pese a ir en contra de su propio reglamento, permitió a Chivas jugar de local en el Estadio Jalisco para que pueda haber afición en el choque en contra de Cruz Azul, luego del veto al Akron.

Esta decisión enfureció a muchos en el medio futbolístico, quienes han levantado la voz fuerte en contra del Guadalajara y los directivos del balompié nacional. Uno de ellos fue Álvaro Morales.

¿Por qué Álvaro Morales reventó a Fernando Schwartz?

Álvaro Morales no tiene pelos en la lengua. El comentarista de ESPN nunca tiene filtros y dice las cosas como realmente las piensa. Y siendo un fiel detractor de las Chivas, reventó a la Liga MX y al club por permitirle jugar de local con afición en el Estadio Jalisco.

No obstante, el Brujo llevó más allá su crítica, porque se lanzó en contra de Mikel Arriola, señalando que su gestión en el futbol mexicano está marcando época como una de las peores en la historia.

Y no se quedó ahí, ya que aprovechó para tundir al recién nombrado como jefe de prensa de la Selección Mexicana, Fernando Schwartz, recordando que fue despedido de ESPN en el pasado por plagiar notas.

“Quién está detrás de todo esto, quién aceptó todo esto (dejar a Chivas jugar en el Estadio Jalisco). No me extraña nada, porque estamos viviendo una de las peores épocas y eras de la Federación Mexicana de Futbol. Ni en los tiempos de Rafael Álvarez del Castillo, que eran épocas terribles y estas las han superado ¿Mikel tú permitiste esto? Si no, estás exento, te eximimos del pecado.

“Pero si estás involucrado, no me extrañaría, tu gestión ha sido ridícula, pero qué me va a extrañar si pusiste como jefe de prensa de la Selección a alguien que una empresa corrió por plagiador, aceptado está por él mismo”, fueron las contundentes palabras del Brujo Morales.