El boxeo mexicano y los medios deportivos están de luto tras confirmarse el fallecimiento de Eduardo Lamazón a los 70 años. Considerado una de las voces más emblemáticas de la televisión en la narración y análisis del boxeo.

Lamazón se convirtió en un referente para millones de aficionados, especialmente por su presencia constante en las tradicionales funciones de sábado de TV Azteca.

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La noticia provocó de inmediato múltiples reacciones entre colegas, amigos y seguidores. Fue la propia televisora la encargada de confirmar el deceso, acompañando el anuncio con un mensaje de condolencias dirigido a familiares y seres cercanos del reconocido comentarista.

"Las transmisiones no serán lo mismo sin el famoso 'Don Lama, Lama, Lamita', pero, será cuestión nuestra en recordarlo, respetarlo y despedirlo como lo merece una persona de su altura. Desde lo más profundo de nuestros corazones mandamos un abrazo grande a familia, amigos y gente cercana a Don Eduardo Lamazón y deseamos pronta resignación", se puede leer en la nota informativa.

Uno de los mensajes más emotivos llegó a través de la cuenta de Julio César Chávez, legendario boxeador mexicano, quien compartió innumerables transmisiones junto a él y le dedicó unas sentidas palabras de despedida.

"Mi querido amigo te voy a extrañar mucho fue un honor compartir contigo en esta vida te quiero que Dios te reciba hasta pronto", mencionó.

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