Cuando Saúl 'Canelo' Álvarez decidió no aceptar el combate con David Benavidez por la supremacía de las 168 libras, Mike Tyson fue el primer gran crítico del campeón mexicano, asegurando que es una 'vergüenza para México', algo que ha calado en el pugilista tapatío, quien ahora ha hablado de la pelea entre el excampeón de los pesos pesados y Jake Paul.

Canelo, que decidió contestar a Tyson en sus primeros careos con Jaime Munguía, lanzándose con el tema personal del gran campeón de pesos pesados en la historia, asegurando que "respetaría su opinión si estuviera sobrio".

Ahora, Canelo no ha desaprovechado la oportunidad para volver a lanzarse contra Tyson, hablando de la pelea que sostendrá ante el influencer que ha decidido ingresar al boxeo, Jake Paul.

¿Qué dijo Canelo de la pelea de Mike Tyson ante Jake Paul?

"Creo que es más espectáculo que pelea", negando que sea un evento que le genere algo de interés, incluso criticando por ser algo dañino para el boxeo y para el deporte.

"Por supuesto que no es bueno para el deporte, pero ellos pueden hacer lo que quieran, no tengo mucho que decir al respecto. Todos tienen audiencia, esta es una audiencia diferente. Los aficionados al boxeo no van a ver eso, es para otra audiencia", expresó Canelo.