Batalla cruenta entre mexicanos se espera el próximo 4 de mayo en el T-Mobile Arena de Las Vegas, donde Saúl 'Canelo' Álvarez defenderá sus títulos de las 168 libras ante el tijuanense, Jaime Munguía, pugilista representado por Óscar de la Hoya, quien ha revelado la estrategia para pactar una de las peleas más esperadas por los fanáticos del boxeo.

Canelo, que tuvo problemas para pactar su pelea para mayo, luego de que no pudiera cerrar a Jermall Charlo, de romper relaciones con la empresa PBC y de evadir completamente la batalla ante David Benavidez, aceptó la pelea ante Munguía con presión del equipo de Jaime Munguía encabezado por Óscar de la Hoya.

¿Cómo se pactó la pelea entre Canelo y Jamie Munguía?

Luego de que se pactara la pelea, Óscar de la Hoya reveló la estrategia para que Álvarez terminara aceptando pelear ante el tijuanense, pese a que había advertido que no quería pelear ante otro mexicano.

"Canelo realmente no tenía opción. No iba a pelear con Charlo, no iba a pelear con Benavidez... así que lo acorralamos para que peleara con Jaime Munguía y el plan funcionó", expresó de la Hoya.

Además, el expugilista, ahora manager de boxeo, aseguró que la pelea entre Canelo y Munguía podría representar un pase de estafeta entre el pasado-presente y el futuro del boxeo mexicano.

"Canelo tiene ahora 33 o 34, Munguía 26 o cerca… Recuerda Chávez conmigo, o cuando Canelo peleó con Cotto, es como si esto pudiera marcar un cambio... esto es la belleza del boxeo, nunca se sabe lo que va a pasar, pero hoy estoy feliz de que Canelo le haya dado la oportunidad a Munguía", puntualizó.