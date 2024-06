Su rostro afectado al término de la pelea y el notable cansancio en la recta final del combate, fueron estragos de lo que significó para David Benavidez el reto de subir a las 175 libras.

El oriundo de Phoenix, Arizona, se impuso por decisión unánime al ucraniano Oleksandr Gvozdyk para quedarse con el título interino del Consejo Mundial de Boxeo de los semicompletos, en un combate sufrido desde lo físico, pero controlado con su boxeo.

Lee también Money Mayweather tendrá un combate de exhibición en la CDMX

El mexicoamericano mantuvo en la línea a Oleksandr con combinaciones y una fuerte pegada que lo hizo despertar por momentos. Los primeros cinco episodios fueron complicados para el europeo.

“El Monstruo mexicano” intentó con ganchos y rectos abrir la buena defensa de Gvozdyk que sólo contragolpeó al también ecuatoriano de 27 años.

“El Bandera Roja”, retador oficial del mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez en los supermedianos; sin embargo, cansado por la negativa del jalisciense, optó por subir de categoría y alcanzar otro cinturón; el todavía invicto (28 - 24 nocauts) cumplió en su aventura.

¿Qué dijo con respecto a Canelo Álvarez?

“Quiero sentir la categoría, puede llegar esta noche, aún con esta cortada en el ojo. No puedo dejar que nada me afecte. Queremos bajar a las 168 para invitar al Canelo. Definitivamente no (lo dejará escapar). Quiero pelear en las dos divisiones”, declaró contundente Benavidez.

Al término del combate en el MGM Grand de las Vegas, David Benavidez agradeció el apoyo de los mexicanos.

“Los quiero mucho. Gracias por el apoyo”, lanzó todavía arriba del ring.