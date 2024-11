La pelea más esperada de 2024 no se dio. Canelo Álvarez rechazó en dos ocasiones enfrentarse a David Benavidez y prefirió a Jaime Munguía y Edgar Berlanga, lo que resultó muy decepcionante para los amantes del box.

Y lamentablemente la cosa no pinta muy alentadora para el próximo año, debido a que todo parece indicar que el mexicano no tiene en su agenda al Bandera Roja, quien ya respondió con un certero mensaje: ‘me tienes miedo’.

Lee también Periodista hondureña insultó a David Faitelson tras victoria de México: "¡Pero aquí la chupa...!"

¿Qué dijo David Benavidez de Canelo Álvarez?

David Benavidez sigue haciendo todo lo posible para que el Canelo Álvarez lo voltee a ver y acepte una pelea. En esta ocasión, el Bandera Roja fue contundente y aseguró que el tapatío no quiere ese combate porque le tiene miedo.

“Yo creo que Canelo tiene otros planes ahorita. Yo estoy listo para pelearle, yo siento que yo le gano a todos. Canelo no me quiere pelear porque me tiene miedo, él sabe que yo soy el peleador más peligroso de todos los peleadores ahorita”, dijo a ESPN.

¿Cree que Canelo peleará con Jake Paul?

Hace unos días el influencer Jake Paul derrotó a Mike Tyson en la casa de los Dallas Cowboys y de inmediato lanzó el reto al Canelo Álvarez. Cuestionado de cómo se sentiría si prefiere pelear con Paul, David Benavidez declaró que no le sorprendería, debido a que el mexicano solo busca el dinero y no la gloria deportiva.

“Yo creo que el Canelo hace lo que él quiere. Él pelea por dinero y yo peleo por la gloria y los títulos. Me he sentido mal cuando él ha tomado otras peleas y no pelea conmigo.

“Pero tengo que ser honesto. Por ejemplo, (Edgar) Berlanga es un gran peleador, pero él no se merecía esa pelea. Pero como dije, yo solo busco pelear con los mejores. Ya no hablo más, simplemente dejo que mi historial hable por mí”, finalizó David Benavidez.