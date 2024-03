David Benavidez habló nuevamente del Canelo Álvarez; y es que a pesar de que se convertirá en su retador obligatorio por el cinturón de las 168 libras por el CMB, el tapatío parece que seguirá con su negativa a enfrentarlo.

El más reciente episodio polémico de Saúl fue el final de su relación con Premier Boxing Champion (PBC) tras no llegar a un acuerdo para escoger el rival al que enfrentará el próximo 4 de mayo, a lo que Benavidez ya reaccionó.

“Su separación de PBC, a pesar de que esta pelea para él y para mí estaba sobre la mesa, simplemente dice mucho. No voy a estar esperando a Canelo. Después de pelear Canelo, mi carrera no termina” comentó a ESPN.

El ‘Monstruo Mexicano’ agregó que dicha situación es frustrante y da mala fama, que al final, la decisión de no llevar a cabo el combate es del propio campeón indiscutido de la división.

“Es frustrante, pero al final del día también me da mala fama. La razón por la que esta pelea no se llevará a cabo es porque Canelo no quiere que suceda, simple y llanamente”.

Por último, Benavidez dijo contundentemente que no necesita al Canelo y que la gente sólo pelea con él por dinero. Mencionó que a él lo que le importa es ganar títulos.

“Sería un evento increíble. No necesito a Canelo. Quiero decir, la única razón por la que la gente pelea con Canelo es por un día de pago. No me importa el dinero, me importa ganar títulos y darles a los fanáticos las mejores peleas posibles”.

