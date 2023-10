México es semillero de grandes boxeadores, incluso varios están catalogados como leyendas de dicho deporte, ya que dejaron un legado imborrable arriba del ring.

Nombres como los de Julio César Chávez, Ricardo ‘Finito’ López, Juan Manuel Márquez y actualmente, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, brindaron batallas épicas, que pese al paso de los años, quedaron grabadas en la memoria de los aficionados.

¿Jorge Kahwagi arreglaba sus peleas?

La lista de boxeadores mexicanos emblemáticos es larga, pero también hay casos de pugilistas que más de uno no se explica cómo llegaron al profesionalismo. Claro ejemplo es Jorge Kahwagi, quien tiene las peleas más polémicas de la historia nacional.

Por ello, David Faitelson aprovechó su visita al canal de YouTube de ‘La Cotorrisa’, donde recordó la anécdota de cuando le hizo ver a Kahwagi que o sus peleas estaban arregladas o tenía el don de derribas a sus rivales con golpes al aire.

“Lo sentaba yo en el programa de Protagonistas y pasábamos el video y (le decía): ‘Jorge, yo no veo el golpe, y mira que soy tu amigo’, me caí muy bien, es un tipazo. Le decía: ‘Jorge, no lo veo (el golpe)”. Kahwagi reviraba :“Ahí está, ahí para la cámara (la imagen)”.

“No se ve, no lo tocaste, no lo rozaste. A menos de que seas capaz de noquear con el aire, pero no lo veo (el golpe), ni Chávez hacía eso”, comentó.

¿Cómo le fue a Jorge Kahwagi en el box?

Pocos recuerdas que la carrera de Jorge Kahwagi en los encordados fue muy exitosa, ya que en las 12 peleas que tuvo, todas las terminó por la vía del cloroformo, por lo que incluso se coronó como campeón crucero del CMB, donde José Sulaimán, quien dirigió dicha organización, impulsó su carrera.

“Quiso ser campeón mundial y Don José Sulaimán le armó una carrera. A mí me tocó entrevistar a un rival de Kahwagi y dijo: ‘a mí me pagó 5 mil dólares y él decía en que round iba a ser. Pero en algunos momentos parece que hasta el rival le decía ‘ven, ven, ya’”, finalizó.