La carrera de Julio César Chávez Jr. está marcada por los altibajos. Oficialmente, el hijo de El Gran Campeón Mexicano peleó por última vez hace casi dos años.

Sin embargo, el propio excampeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) declaró recientemente que su retiro podría estar cada vez más cerca.

Los problemas que ha tenido fuera de los cuadriláteros no le han permitido cumplir con las expectativas que se tenían puestas sobre él desde que comenzó su carrera.

Una de las ocasiones que más críticas recibió fue cuando decidió grabarse mientras caminaba en tacones como si estuviera modelando, situación que vivió con dificultad.

“Yo lo hice solamente una vez, porque me dijeron las niñas, pero me dio mucha pena. Yo jamás creí que algo así fuera a pasar y nunca imaginé este mundo. Me dijeron de todo, pero comenzó como una broma”.

En sus redes sociales, Julito compartió el motivo por que el que publicó el TikTok que hizo que las redes sociales estallaran durante la pandemia por Covid-19.

“La gente se divierte conmigo porque soy muy natural, no sé ser falso, me gustaría ser un mentirosón pero no soy así. Aunque no les guste a todos”, se sinceró Julio César Chávez Jr.