Apenas en septiembre pasado, Saúl ‘Canelo’ Álvarez subió de nuevo al ring, donde se enfrentó a Jermell Charlo, boxeador a quien superó sin problemas en Las Vegas, aunque una vez más la afición esperaba más y no quedó satisfecha.

Y de inmediato surgió la incógnita de quién debería ser su próximo rival, tomando en cuenta que han sonado nombres como David Benavidez, Terence Crawford y hasta la anhelada revancha con Dmitry Bivol.

Lee también David Benavidez y Demetrius Andrade hacen menos a Saúl Álvarez: "A la mier... el Canelo"

¿Jaime Munguía es el próximo rival del Canelo Álvarez?

Durante la convención de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Francisco Valcárcel, presidente del órgano, dictaminó que el Canelo Álvarez debe llevar a cabo la pelea mandatoria por el título Supermedio, donde el mejor ranqueado es Jaime Munguía, quien está llamado a tomar la batuta del tapatío.

No obstante, Saúl ha manifestado en más de una ocasión que no desea enfrentarse a otros mexicanos, pero no tendría la posibilidad de zafarse esta vez para medirse al oriundo de Tijuana, quien tiene un récord de 42 peleas y 33 ganadas vía nocaut.

¡Así pelea Jaime Munguía!

¿Qué motivos podrían impedir la pelea?

Canelo Álvarez es actualmente el campeón indiscutido en la categoría Supermediano de la AMB, CMB, OMB, FIB, por lo que pese a que decretaron la pelea ante Jaime Munguía, la Organización Mundial de Boxeo tiene que esperar que de las demás también den a su retador, para tratar de llegar a un acuerdo y puedan comenzar a organizar la batalla.