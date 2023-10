Saúl ‘Canelo’ Álvarez se ha consolidado como el mejor libra por libra del momento, pero pese a sus triunfos, no termina de convencer a los aficionados del box, tanto nacionales como extranjeros.

Y las comparaciones siempre aparecen en la vida del pugilista tapatío, ya que muchos consideran que está lejos de hacerle sombra a la máxima leyenda del boxeo mexicano: Julio César Chávez.

¿Quién hubiera ganado en la pelea de JC Chávez vs Canelo Álvarez?

Los aficionados del boxeo constantemente se hacen la pregunta de quién hubiera ganado si se hubieran enfrentado Julio César Chávez y Canelo Álvarez.

No obstante, el César de Boxeo no titubeó al asegurar que en caso de que hubieran estado en la misma categoría, el tapatío no tenía ninguna posibilidad de derrotarlo.

“Canelo no es mi peso, es mucho más pesado él. En mi peso hubiera sido difícil que me hubiera ganado. El hubiera no existe, no sé qué hubiera pasado, la verdad, con todo respeto. Eso pregúntaselo a la gente, porque me vería muy mal decir que yo lo hubiera ganado”, dijo al canal ‘Bromeando con Los Rivera’.

¿Cuándo volverá a pelear el Canelo Álvarez?

Luego de que se impuso a Jermell Charlo, el Canelo Álvarez se encuentra descansando, por lo que no se sabe cuándo o quién será el próximo rival del pugilista tapatío.